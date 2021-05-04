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Начался визит в Кельбаджар членов азербайджанской религиозной общины

Начался визит в Кельбаджар членов азербайджанской религиозной общины Группа членов азербайджанской религиозной общины начала визит в Кельбаджарский район
Карабах
4 мая 2021 г. 08:18
Начался визит в Кельбаджар членов азербайджанской религиозной общины

Группа членов азербайджанской религиозной общины начала визит в Кельбаджарский район.

Как сообщает Report, визит был организован Фондом пропаганды национально-нравственных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными организациями.

Членов сообщества также сопровождают представители СМИ. Целью является освещение посещения албанско-удинской христианской религиозной общиной древнего албанского святилища в Кельбаджаре и совершения религиозных обрядов в храме по случаю христианского праздника Пасхи.

В мероприятии принимают участие исполнительный директор Фонда пропаганды национально-нравственных ценностей Мехман Исмайлов и председатель Албано-удинского христианского религиозного сообщества Роберт Удили.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani religious community members start visit to Kalbajar
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın bir qrup dini icma üzvünün Kəlbəcərə səfəri başlayıb

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