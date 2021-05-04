Начался визит в Кельбаджар членов азербайджанской религиозной общины

Группа членов азербайджанской религиозной общины начала визит в Кельбаджарский район

Группа членов азербайджанской религиозной общины начала визит в Кельбаджарский район.

Как сообщает Report, визит был организован Фондом пропаганды национально-нравственных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными организациями.

Членов сообщества также сопровождают представители СМИ. Целью является освещение посещения албанско-удинской христианской религиозной общиной древнего албанского святилища в Кельбаджаре и совершения религиозных обрядов в храме по случаю христианского праздника Пасхи.

В мероприятии принимают участие исполнительный директор Фонда пропаганды национально-нравственных ценностей Мехман Исмайлов и председатель Албано-удинского христианского религиозного сообщества Роберт Удили.