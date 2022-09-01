Начался визит представителей СМИ в Лачын

Группа представителей СМИ начала визит в освобожденный от оккупации город Лачин.

Группа представителей СМИ начала визит в освобожденный от оккупации город Лачин.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, наряду с журналистами в поездке участвуют также военные специалисты и военнослужащие из Лачына.

Представители СМИ посетят дома и административные кварталы, разрушенные армянами.

Кроме того, журналисты ознакомятся с новыми пунктами дислокации Азербайджанской армии в городе, новыми подразделениями военной полиции и инженерными сооружениями.

В рамках визита будут посещены села Лачынского района - Забух и Сус.