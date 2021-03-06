Начался визит представителей дипкорпуса в Физули, Губадлы и Лачин

Об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев

"По указанию президента Ильхама Алиева мы везем представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории Физулинского, Губадлинского и Лачинского районов Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы благодарны послам, руководителям международных организаций и военным атташе за то, что они присоединились к нам в этой поездке", - отметил Хикмет Гаджиев.