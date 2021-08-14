На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении

На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении

"На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении. Это противоречит трехстороннему Заявлению от 10 ноября. К сожалению, это продолжается по сегодняшний день. Мы несколько раз в устно

https://static.report.az/photo/9128325b-438d-3338-9ce8-aadc2201b8d9.jpg https://static.report.az/photo/9128325b-438d-3338-9ce8-aadc2201b8d9.jpg

"На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении. Это противоречит трехстороннему Заявлению от 10 ноября. К сожалению, это продолжается по сегодняшний день. Мы несколько раз в устной форме высказывали свои претензии. Однако результата не было, поэтому мы заявили об этом официально". Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью корреспонденту телеканала CNN Turk, комментируя некоторые утверждения, связанные с Лачинским коридором. Глава государства отметил: "Находясь в Шуше, вы можете увидеть Лачинский коридор. Там есть место, где сверху видны все автомобили. Расстояние оттуда, наверное, 10 метров. У нас там, естественно, есть технические средства, камеры. Мы наблюдаем и за происходящим в Лачинском коридоре и регионах, находящихся под контролем российских миротворческих сил. С точностью знаем количество автомобилей, едущих в Ханкенди. Недавно в нашей прессе была дана информация по этому вопросу, в том числе указывалось, что за последний месяц – с 11 июля по 8 августа - около 5 тысяч человек уехали из Ханкенди в сторону Армении и не вернулись. То есть, оттуда выехали 20 тысяч человек, а въехали 15 тысяч. Значит, мы знаем вплоть до численности людей. Конечно, этому должен быть положен конец. Потому что никакой логической основы этого нет. Что, Армения готовится к новой войне?! Если так, тогда мы примем упреждающие меры. Я это говорил, хочу сказать еще раз, если армянский фашизм вновь попытается поднять голову, то мы еще раз разобьем ему голову. Поражение во Второй Карабахской войне должно стать им уроком". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке President: Weapons and servicemen cannot be sent from Armenia to the territories controlled by Russian peacekeeping forces