На освобожденных территориях Азербайджана организован флешмоб

По инициативе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и при поддержке специальных представительств президента в освобожденных районах организован флешмоб.

Как сообщили Report в Госкомитете, в каждом уголке деоккупированных территорий люди по-своему выражают радость и гордость за возвращение на родную землю.

"Особая радость - у детей: разноцветные шары, взлетающие в небо, символизируют их мечты и надежды", - отметили в ведомстве.

Флешмоб проходит под слоганом: "Суверенный Азербайджан: приверженность корням, вера в светлое будущее".

Представляем видеоролик флешмоба.