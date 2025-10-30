На освобожденных территориях Азербайджана организован флешмоб
Карабах
- 30 октября, 2025
- 12:29
По инициативе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и при поддержке специальных представительств президента в освобожденных районах организован флешмоб.
Как сообщили Report в Госкомитете, в каждом уголке деоккупированных территорий люди по-своему выражают радость и гордость за возвращение на родную землю.
"Особая радость - у детей: разноцветные шары, взлетающие в небо, символизируют их мечты и надежды", - отметили в ведомстве.
Флешмоб проходит под слоганом: "Суверенный Азербайджан: приверженность корням, вера в светлое будущее".
Представляем видеоролик флешмоба.
