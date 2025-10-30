Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıb
Qarabağ
- 30 oktyabr, 2025
- 11:41
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı, işğaldan azad olunmuş rayonlarda Prezidentinin xüsusi nümayəndəliklərinin dəstəyi ilə fləşmob hazırlanıb.
Dövlət Komitəsindən "Report"a bilidirilib ki, Böyük Qayıdışın bütün ünvanlarında doğma yurd yerlərində sevinci, qüruru hər kəs bir cür ifadə edir.
"Uşaqların sevinci isə bambaşqadır: səmaya uçan rəngbərəng şarlar onların arzu və ümidlərini təcəssüm etdirir", - qurumdan vurğulanıb.
Fləşmobda Suveren Azərbaycan: "Köklərimizə bağlılıq, işıqlı sabaha inam" sloqanı yazılıb.
Fləşmobun videoçarxını təqdim edirik:
