Tunis millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 09:50
Tunis millisinin baş məşqçisi Sami Trabelsi istefaya göndərilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tunis Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Bu, yığmanın Afrika Millətlər Kubokunun 1/8 finalında Maliyə məğlub olmasından sonra gerçəkləşib. 57 yaşlı mütəxəssislə birlikdə köməkçiləri də komandanı tərk edib.
Qeyd edək ki, Tunis seçməsi əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə bitən qarşılaşmanın penaltilər seriyasında (2:3) Maliyə uduzub. Sami Trabelsi 2025-ci ilin fevralında komandanın baş məşqçisi təyin olunmuşdu.
