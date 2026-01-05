İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Tunis millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 09:50
    Tunis millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Tunis millisinin baş məşqçisi Sami Trabelsi istefaya göndərilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tunis Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    Bu, yığmanın Afrika Millətlər Kubokunun 1/8 finalında Maliyə məğlub olmasından sonra gerçəkləşib. 57 yaşlı mütəxəssislə birlikdə köməkçiləri də komandanı tərk edib.

    Qeyd edək ki, Tunis seçməsi əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə bitən qarşılaşmanın penaltilər seriyasında (2:3) Maliyə uduzub. Sami Trabelsi 2025-ci ilin fevralında komandanın baş məşqçisi təyin olunmuşdu.

    Tunis millisi Afrika Millətlər Kuboku Sami Trabelsi istefa Tunis Futbol Federasiyası

    Son xəbərlər

    10:42

    2026-cı ildə Azərbaycanda üç beynəlxalq boks turniri keçiriləcək

    Fərdi
    10:38

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    10:33

    Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

    Hadisə
    10:33

    Novak Cokoviç təsis etdiyi assosiasiyadan istefa verib

    Fərdi
    10:23

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ötən il rabitə infrastrukturu ilə bağlı görülmüş işlər açıqlanıb

    İKT
    10:16

    Ötən il Azərbaycanda 41 nəfərə professor elmi adı verilib

    Elm və təhsil
    10:09

    Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi təsdiq edilib

    Maliyyə
    10:01

    Azərbaycanda bayram günlərində zəhərlənənlərin sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    09:56

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti