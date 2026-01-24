İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    "Turan Tovuz" İngiltərə çempionatında çıxış edən futbolçunu transfer edib

    Futbol
    • 24 yanvar, 2026
    • 23:31
    Turan Tovuz İngiltərə çempionatında çıxış edən futbolçunu transfer edib

    "Turan Tovuz" klubu İngiltərə təmsilçisi "Aston Villa"nın yetirməsi olan Coş Cinnellini transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, 28 yaşlı hücumçu ilə "1,5+1" illik müqavilə bağlanıb.

    Qeyd edək ki, Cinelli son olaraq İngiltərə Çempionşipində mübarizə aparan "Suonsi"nin formasını geyinib. Karyerası ərzində vətənində "Şrusberi", "Börnli", "Altrinhem", "Linkoln", "Tranmer", "Uolsol", "Preston", "Bristol Rovers", Şotlandiyada isə "Harts"ın şərəfini qoruyub.

