"Turan Tovuz" İngiltərə çempionatında çıxış edən futbolçunu transfer edib
Futbol
- 24 yanvar, 2026
- 23:31
"Turan Tovuz" klubu İngiltərə təmsilçisi "Aston Villa"nın yetirməsi olan Coş Cinnellini transfer edib.
"Report" xəbər verir ki, 28 yaşlı hücumçu ilə "1,5+1" illik müqavilə bağlanıb.
Qeyd edək ki, Cinelli son olaraq İngiltərə Çempionşipində mübarizə aparan "Suonsi"nin formasını geyinib. Karyerası ərzində vətənində "Şrusberi", "Börnli", "Altrinhem", "Linkoln", "Tranmer", "Uolsol", "Preston", "Bristol Rovers", Şotlandiyada isə "Harts"ın şərəfini qoruyub.
Son xəbərlər
00:08
ABŞ-də güclü fırtına səbəbindən təxminən 12 min aviareys ləğv edilibDigər ölkələr
23:49
Foto
Salyanda zəncirvari yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
23:31
"Turan Tovuz" İngiltərə çempionatında çıxış edən futbolçunu transfer edibFutbol
23:28
Türkiyənin MİT rəhbəri HƏMAS üzvləri ilə görüşübRegion
22:51
Minnesotanın qubernatoru Trampı ştatdakı miqrasiya reydlərini dayandırmağa çağırıbDigər ölkələr
22:30
Nyu-Yorkda binada partlayış olub, ölən və yaralılar varDigər ölkələr
22:19
Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
22:13
Suriya qaz vasitəsilə elektrik enerjisinin istehsalına başlayırDigər ölkələr
21:55