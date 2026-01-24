Minnesotanın qubernatoru Trampı ştatdakı miqrasiya reydlərini dayandırmağa çağırıb
- 24 yanvar, 2026
- 22:51
Minnesota ştatının qubernatoru Tim Uolts silahlı şəxsin federal xidmət əməkdaşı tərəfindən öldürülməsindən sonra ABŞ lideri Donald Trampın sərt miqrasiya siyasətini tənqid edib.
"Report" xəbər verir ki, Tim Uolts bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Mən bu gün səhər federal agentlər tərəfindən törədilən növbəti dəhşətli atışmadan sonra Ağ Ev nümayəndələri ilə danışdım. Bu iyrəncdir. Prezident bu əməliyyatı dayandırmalıdır. Minnesotadan minlərlə qəddar, təlim görməmiş polisi çıxarın", - ştat qubernatoru yazıb.
Tim Uolts bildirib ki, araşdırmaya ştatın özü rəhbərlik etməlidir.
"Qoy ştatın istintaq orqanları ədaləti təmin etsin. Hadisə yerini nəzərdən keçirərkən sakitliyi qoruyun və onlara işləmək üçün yer ayırın".
Onun sözlərinə görə, ştatın insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün lazımi qüvvə və resursları var: "Federal agentlər bizim bunu etmək qabiliyyətimizə maneə törətməməlidirlər", - Uolts vurğulayıb.
Minnesota ştatından olan demokrat senator Tina Smit atışmanı fəlakət adlandırıb.
"Reuters"in məlumatına görə, bu, ABŞ-nin şimalındakı şəhərdə miqrasiya nəzarətinin gücləndirilməsi fonunda yanvar ayında federal agentlərin iştirakı ilə ölümlə nəticələnən ikinci atışmadır. Oxşar hadisə yanvarın 7-də Minneapolisdə baş verib, ABŞ Miqrasiya və Gömrük Polisinin əməkdaşı Conatan Ross, avtomobildə hərəkət edərkən 37 yaşlı ABŞ vətəndaşı Rene Qudu ölümcül yaralayıb. Atışma miqrasiya xidmətinin federal əməkdaşlarının mövcudluğuna qarşı narazılıq və etirazlara səbəb olub.