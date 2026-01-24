Губернатор Миннесоты призвал Трампа прекратить миграционные рейды в штате

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц после убийства сотрудником Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) вооруженного человека раскритиковал жестокую миграционную политику президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, Уолц прокомментировал сегодняшний инцидент в своем аккаунте соцсети X.

"Я только что разговаривал с представителями Белого дома после очередной ужасной стрельбы, устроенной федеральными агентами сегодня утром. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Уберите из Миннесоты тысячи жестоких, необученных полицейских. Сейчас же", - написал губернатор штата.

Тим Уолц также подчеркнул, что расследование дела должно возглавить руководство штата.

"Пусть следственные органы штата обеспечат справедливость. Пока мы осматриваем место происшествия, сохраняйте спокойствие и дайте им пространство для работы", - написал он.

По его словам, у штата есть все необходимые силы и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность людей: "Федеральные агенты не должны препятствовать нашей способности это делать", - подчеркнул Уолц.

В свою очередь, сенатор-демократ от штата Миннесота Тина Смит назвала стрельбу "катастрофой".

Как пишет Reuters, это второй случай стрельбы с летальным исходом с участием федеральных агентов в этом месяце на фоне усиления иммиграционного контроля в городе на севере США. Аналогичный инцидент произошел в Миннеаполисе 7 января, когда сотрудник ICE Джонатан Росс смертельно ранил 37-летнюю гражданку США Рене Гуд, когда та ехала на своем внедорожнике. Стрельба вызвала возмущение и протесты против присутствия федеральных сотрудников иммиграционной службы в штате.