    В Миннеаполисе произошла стрельба с участием сотрудника погранслужбы

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 20:35
    В Миннеаполисе произошла стрельба с участием сотрудника погранслужбы

    В Миннеаполисе в американском штате Миннесота произошла перестрелка с участием сотрудника пограничной службы (ICE).

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

    По данным ведомства, сотрудник погранслужбы открыл огонь по вооруженному человеку. У подозреваемого был пистолет и два магазина к нему.

    Позднее в полиции сообщили, что вооруженный мужчина погиб.

