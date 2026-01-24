В Миннеаполисе произошла стрельба с участием сотрудника погранслужбы

В Миннеаполисе в американском штате Миннесота произошла перестрелка с участием сотрудника пограничной службы (ICE).

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

По данным ведомства, сотрудник погранслужбы открыл огонь по вооруженному человеку. У подозреваемого был пистолет и два магазина к нему.

Позднее в полиции сообщили, что вооруженный мужчина погиб.