В Миннеаполисе произошла стрельба с участием сотрудника погранслужбы
Другие страны
- 24 января, 2026
- 20:35
В Миннеаполисе в американском штате Миннесота произошла перестрелка с участием сотрудника пограничной службы (ICE).
Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.
По данным ведомства, сотрудник погранслужбы открыл огонь по вооруженному человеку. У подозреваемого был пистолет и два магазина к нему.
Позднее в полиции сообщили, что вооруженный мужчина погиб.
