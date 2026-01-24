Minneapolisdə sərhəd xidməti əməkdaşının iştirakı ilə atışma baş verib

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 24 yanvar, 2026
    ABŞ-nin Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində sərhəd xidmətinin əməkdaşının iştirakı ilə atışma baş verib.

    "Report" "Fox News"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat verib.

    Qeyd olunub ki, sərhəd xidmətinin əməkdaşı silahlı şəxsə atəş açıb. Şübhəlinin tapançası və ona aid iki darağı aşkarlanıb.

    Yaralının vəziyyəti barədə hələlik məlumat yoxdur. Yerli hakimiyyət orqanları hadisədən xəbərdardır.

    В Миннеаполисе произошла стрельба с участием сотрудника погранслужбы

