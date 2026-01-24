Minneapolisdə sərhəd xidməti əməkdaşının iştirakı ilə atışma baş verib
Digər ölkələr
- 24 yanvar, 2026
- 21:03
ABŞ-nin Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində sərhəd xidmətinin əməkdaşının iştirakı ilə atışma baş verib.
"Report" "Fox News"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat verib.
Qeyd olunub ki, sərhəd xidmətinin əməkdaşı silahlı şəxsə atəş açıb. Şübhəlinin tapançası və ona aid iki darağı aşkarlanıb.
Yaralının vəziyyəti barədə hələlik məlumat yoxdur. Yerli hakimiyyət orqanları hadisədən xəbərdardır.
Son xəbərlər
21:55
Ryabkov: Rusiya Ukrayna danışıqlarında Ankoricin fundamental anlaşmalarını müdafiə edirRegion
21:36
KİV: Əbu-Dabidə növbəti danışıqların fevralın 1-də keçirilməsi planlaşdırılırDigər ölkələr
21:28
Suriya XİN SDQ ilə atəşkəs müddətinin uzadılmadığını açıqlayıbDigər ölkələr
21:13
Orban: Aİ artıq Ukraynaya qoşun göndərilməsi haqqında sənədə malikdirDigər ölkələr
21:03
Minneapolisdə sərhəd xidməti əməkdaşının iştirakı ilə atışma baş veribDigər ölkələr
20:43
Çexiyanın Baş naziri yenidən ANO hərəkatının sədri seçilibDigər ölkələr
20:24
KİV: Xamenei Tehranda yeraltı bunkerdə gizlənirRegion
20:11
Foto
Naxçıvanda sərbəst güləş birinciliyi başa çatıbFərdi
19:56