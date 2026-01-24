İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Nyu-Yorkda binada partlayış olub, ölən və yaralılar var

    24 yanvar, 2026
    • 24 yanvar, 2026
    • 22:30
    Nyu-Yorkda binada partlayış olub, ölən və yaralılar var

    ABŞ-nin Nyu-York şəhərinin (ABŞ) Bronks rayonunda 17 mərtəbəli yaşayış binasının iki mərtəbəsində yanğın baş verib.

    "Report" "Associated Press" (AP) agentliyinə istinadən xəbər verir ki, partlayışla müşayiət olunan yanğında bir nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.

    Qeyd olunub ki, zərərçəkənlərdən biri ağır vəziyyətdədir.

    Məlumata görə, yanğın nəticəsində təxminən 13 mənzilə ziyan dəyib.

    Şəhərin meri Zöhran Mamdani bildirib ki, binadakı bütün kommunikasiyalar söndürülüb və 148 mənzilin sakinləri təxliyə edilib. Hakimiyyət orqanları onları yaxınlıqdakı məktəbə yerləşdiriblər.

