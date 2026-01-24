Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Нью-Йорке произошел мощный пожар в жилой многоэтажке - ДОПОЛНЕНО

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 11:31
    В Нью-Йорке произошел мощный пожар в жилой многоэтажке - ДОПОЛНЕНО

    На двух верхних этажах 17-этажного жилого здания в районе Бронкс в Нью-Йорке (США) вспыхнул пожар после предполагаемого взрыва газа.

    Как передает Report со ссылкой на агентство AP, пожар, получивший четвертую категорию сложности, начался вскоре после полуночи и распространился на несколько квартир.

    "На месте происшествия работали более 200 пожарных и сотрудников аварийно-спасательных служб", - сообщили в пожарной службе Нью-Йорка.

    Пока неясно, есть ли пострадавшие. Причина пожара устанавливается. На опубликованных в соцсетях видео видно, как пламя охватывает верхние этажи здания.

    Нью-Йорк пожар многоэтажные здания взрыв

    Последние новости

    11:58

    В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем под действием наркотиков

    Происшествия
    11:53

    В 2025 году Хорватия сократила закупки нефти из Азербайджана почти на 13%

    Энергетика
    11:50

    В Хазарском районе Баку задержан лжесотрудник газовой службы

    Происшествия
    11:41

    Число жертв оползня в Индонезии увеличилось до 10 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.01.2026)

    Финансы
    11:31

    В Нью-Йорке произошел мощный пожар в жилой многоэтажке - ДОПОЛНЕНО

    Другие страны
    11:31

    В КНР начали расследование против зампредседателя Центрального военсовета

    Другие страны
    11:29

    Смертельный пожар в Сабаильском районе: МЧС возбудило уголовное дело

    Происшествия
    11:21

    Зеленский: Россия за ночь выпустила по Украине более 370 дронов и 20 ракет

    Другие страны
    Лента новостей