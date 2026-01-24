В Нью-Йорке произошел мощный пожар в жилой многоэтажке - ДОПОЛНЕНО
Другие страны
- 24 января, 2026
- 11:31
На двух верхних этажах 17-этажного жилого здания в районе Бронкс в Нью-Йорке (США) вспыхнул пожар после предполагаемого взрыва газа.
Как передает Report со ссылкой на агентство AP, пожар, получивший четвертую категорию сложности, начался вскоре после полуночи и распространился на несколько квартир.
"На месте происшествия работали более 200 пожарных и сотрудников аварийно-спасательных служб", - сообщили в пожарной службе Нью-Йорка.
Пока неясно, есть ли пострадавшие. Причина пожара устанавливается. На опубликованных в соцсетях видео видно, как пламя охватывает верхние этажи здания.
