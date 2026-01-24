Salyanda zəncirvari yol qəzası olub, yeddi nəfər xəsarət alıb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Salyanda zəncirvari yol qəzası baş verib, yeddi nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında yeni Ələt-Astara magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, bir neçə avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub. Qəza nəticəsində xəsarət alan dörd nəfər Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

