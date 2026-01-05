İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hərbi
    • 05 yanvar, 2026
    • 09:56
    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Pirəkəşkül və Ağdərədə 5-9 yanvar tarixlərində istismar müddəti başa çatan və istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Nazirlik partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırıb.

    Ağdərə Pirəkəşkül Hərbi sursat
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

