5-9 января в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министерство призвало население не поддаваться панике в связи со звуками взрывов, отмечается, что нет никаких оснований для беспокойства.