В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 05 января, 2026
- 10:05
5-9 января в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Министерство призвало население не поддаваться панике в связи со звуками взрывов, отмечается, что нет никаких оснований для беспокойства.
Последние новости
10:40
Из РФ в Казахстан экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничествеВ регионе
10:24
Утвержден бюджет Нахчыванской АР на 2026 годФинансы
10:20
В новогодние праздники в КМЦ чаще всего поступали с отравлением уксусной кислотойЗдоровье
10:05
Baku.ws исполняется 22 годаМедиа
10:05
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
09:54
Нефть продолжила снижение после событий в ВенесуэлеЭнергетика
09:39
В Билясуваре и Лянкяране ожидаются перебои в подаче электричестваЭнергетика
09:37
В Приангарье грузовой поезд сбил трех человек, среди них двое детейВ регионе
09:36
Видео