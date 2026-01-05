Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    05 января, 2026
    10:05
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    5-9 января в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Министерство призвало население не поддаваться панике в связи со звуками взрывов, отмечается, что нет никаких оснований для беспокойства.

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

