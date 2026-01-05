Azərbaycanda bayram günlərində zəhərlənənlərin sayı açıqlanıb
Sağlamlıq
- 05 yanvar, 2026
- 10:01
Bayram tətili günlərində (dekabrın 31-dən yanvarın 5-dək) Kliniki Tibbi Mərkəzin (KTM) Toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbi ilə 13 müraciət daxil olub.
Bu barədə "Report"a KTM-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, müraciət edənlərdən dördü dərman, biri siçan dərmanı (rodensit), biri dəm qazı, biri yandırıcı məhlul, altısı isə sirkə turşusundan zəhərlənən şəxslərdir.
Zəhərlənən şəxslərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.
Ölüm faktı qeydə alınmayıb.
Son xəbərlər
10:43
Məcnun Məmmədov Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcəkASK
10:42
2026-cı ildə Azərbaycanda üç beynəlxalq boks turniri keçiriləcəkFərdi
10:38
Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıbBiznes
10:33
Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olubHadisə
10:33
Novak Cokoviç təsis etdiyi assosiasiyadan istefa veribFərdi
10:23
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ötən il rabitə infrastrukturu ilə bağlı görülmüş işlər açıqlanıbİKT
10:16
Ötən il Azərbaycanda 41 nəfərə professor elmi adı verilibElm və təhsil
10:09
Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi təsdiq edilibMaliyyə
10:01