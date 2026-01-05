İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycanda bayram günlərində zəhərlənənlərin sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 05 yanvar, 2026
    • 10:01
    Azərbaycanda bayram günlərində zəhərlənənlərin sayı açıqlanıb

    Bayram tətili günlərində (dekabrın 31-dən yanvarın 5-dək) Kliniki Tibbi Mərkəzin (KTM) Toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbi ilə 13 müraciət daxil olub.

    Bu barədə "Report"a KTM-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müraciət edənlərdən dördü dərman, biri siçan dərmanı (rodensit), biri dəm qazı, biri yandırıcı məhlul, altısı isə sirkə turşusundan zəhərlənən şəxslərdir.

    Zəhərlənən şəxslərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

    Ölüm faktı qeydə alınmayıb.

