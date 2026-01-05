В новогодние праздники в КМЦ чаще всего поступали с отравлением уксусной кислотой

В период новогодних праздников с 31 декабря по 5 января в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 13 обращений с связи различными видами отравлений.

Как сообщили Report в КМЦ, 6 пациентов поступили с отравлениями уксусной кислотой, 4 - с отравлениями лекарственными препаратами, 1 – крысиным ядом (родентицидом), 1 – угарным газом, 1 – едким раствором.

Отравившимся была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

Смертельных случаев не зафиксировано.

