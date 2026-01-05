Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В новогодние праздники в КМЦ чаще всего поступали с отравлением уксусной кислотой

    Здоровье
    • 05 января, 2026
    • 10:20
    В новогодние праздники в КМЦ чаще всего поступали с отравлением уксусной кислотой

    В период новогодних праздников с 31 декабря по 5 января в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 13 обращений с связи различными видами отравлений.

    Как сообщили Report в КМЦ, 6 пациентов поступили с отравлениями уксусной кислотой, 4 - с отравлениями лекарственными препаратами, 1 – крысиным ядом (родентицидом), 1 – угарным газом, 1 – едким раствором.

    Отравившимся была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

    Смертельных случаев не зафиксировано.

    После стабилизации состояния пациенты были выписаны домой для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

    праздники Отравления токсикология уксусная кислота медицинская помощь
