    Xarici siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 10:58
    Slovakiyanın İrandakı səfirliyinin 6 nəfərlik heyəti Azərbaycana təxliyə edilib

    Slovakiyanın İrandakı səfirliyinin altı nəfərlik heyəti Azərbaycana təxliyə olunub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, Slovakiya diplomatlarının təxliyəsi "Astara" Sərhəd Gömrük-keçid məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilib.

    Qeyd edək ki, fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatların başlamasından sonra bu ölkədən Azərbaycana ümumilikdə 615 nəfərin keçidi təmin olunub.

