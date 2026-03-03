Slovakiyanın İrandakı səfirliyinin 6 nəfərlik heyəti Azərbaycana təxliyə edilib
Xarici siyasət
- 03 mart, 2026
- 10:58
Slovakiyanın İrandakı səfirliyinin altı nəfərlik heyəti Azərbaycana təxliyə olunub.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, Slovakiya diplomatlarının təxliyəsi "Astara" Sərhəd Gömrük-keçid məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilib.
Qeyd edək ki, fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatların başlamasından sonra bu ölkədən Azərbaycana ümumilikdə 615 nəfərin keçidi təmin olunub.
