    Ötən il Azərbaycanda 41 nəfərə professor elmi adı verilib

    Elm və təhsil
    • 05 yanvar, 2026
    • 10:16
    Ötən il Azərbaycanda 41 nəfərə professor elmi adı verilib

    Keçən il Azərbaycanda 146 nəfərə dosent, 41 nəfərə isə professor elmi adı verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Attestasiya Komissiyası məlumat yayıb.

    Belə ki, 38 nəfərə dosent, 7 nəfərə isə professor elmi adının verilməsindən imtina edilib.

    Ali Attestasiya Komissiyası elmi ad professor dosent

