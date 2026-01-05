Ötən il Azərbaycanda 41 nəfərə professor elmi adı verilib
Elm və təhsil
- 05 yanvar, 2026
- 10:16
Keçən il Azərbaycanda 146 nəfərə dosent, 41 nəfərə isə professor elmi adı verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Attestasiya Komissiyası məlumat yayıb.
Belə ki, 38 nəfərə dosent, 7 nəfərə isə professor elmi adının verilməsindən imtina edilib.
