İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    ACF-nin təşkilatçılığı ilə dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan baş tutacaq

    Fərdi
    • 12 fevral, 2026
    • 14:51
    ACF-nin təşkilatçılığı ilə dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan baş tutacaq

    Martın 9-dan 13-dək Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə Milli komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, seminar və imtahan cüdo məşqçiləri üçün açıq olacaq.

    Namizədlərin 17 yaşdan yuxarı və qəhvəyi kəmərə sahib olması tələb edilir.

    Qeyd edək ki, bu seminar və imtahan Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Akademiyasında təhsil almaq, həmçinin məşqçi sertifikatlaşdırması üçün zəruridir. Əsas məqsəd dan sistemi üzrə məşqçilərin bacarıqlarını qiymətləndirmək və inkişaf etdirməkdir.

    cüdo dan dərəcələri İmtahan seminar Azərbaycan Cüdo Federasiyası

    Son xəbərlər

    16:01

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif ediliblər

    Daxili siyasət
    15:58

    Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib

    Daxili siyasət
    15:53
    Foto

    Azərbaycanda fond bazarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilib

    Maliyyə
    15:51

    BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:46

    Ötən il Azərbaycanda qaz istehlakı 13 milyard kubmetri ötüb

    Energetika
    15:42

    Con Stounz yayda "Mançester Siti"dən ayrılacaq

    Futbol
    15:41

    II Qareginin qardaşı oğlu ev dustaqlığına buraxılıb

    Region
    15:41

    Ərdoğan deputatların parlamentdəki davasına münasibət bildirib

    Region
    15:37

    İcma nümayəndəsi: Gənclər Qərbi azərbaycanlıların başına gətirilən bəlalardan xəbərsizdir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti