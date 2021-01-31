На освобожденных от оккупации территориях продолжаются инвентаризационные работы

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики» от 29 октября 2020 года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики» от 29 октября 2020 года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики осуществляет первичную инвентаризацию инфраструктурных объектов, земельных участков и другой недвижимости. Полученные данные интегрируются в электронную информационную систему.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, уже завершена полевая инвентаризация 4 449 объектов недвижимости, включая 3 945 объектов недвижимости и 504 инфраструктурных объектов.

Кроме того, завершена инвентаризация 54,07-километровой автомобильной дороги, 17,2-километровой линии электропередач, 1,86-километровой линии водоснабжения, 16,12-километровой ирригационной сети, 39,13 га земель сельскохозяйственного назначения.

В целом работа завершена в 75 населенных пунктах 8 районов, работы по другим населенным пунктам продолжаются.