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На дорожной развязке в Северной Каролине размещен билборд "Карабах - это Азербайджан!"

На дорожной развязке в Северной Каролине размещен билборд "Карабах - это Азербайджан!" В городе Роли в штате Северная Каролина США на главной дорожной развязке размещен рекламный щит “Карабах is Azerbaijan " ("Карабах - это Азербайджан!").
Карабах
2 декабря 2020 г. 18:37
На дорожной развязке в Северной Каролине размещен билборд Карабах - это Азербайджан!

В городе Роли в штате Северная Каролина США на главной дорожной развязке размещен рекламный щит “Karabakh is Azerbaijan" ("Карабах - это Азербайджан!").

Как сообщает специальный корреспондент Report, табличка была установлена по инициативе азербайджанцев, проживающих в этом штате, и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. Автор идеи - доктор наук по информационным технологиям, активистка азербайджанского общества Северной Каролины Адика Игбал.

На билборде, на котором изображен трехцветный флаг Азербайджана, обозначены резолюции 822, 853, 874, 884, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана, сайт www.virtualkarabakh.az, отражающий карабахские реалии, и лозунг "Karabakh is Azerbaijan” ("Карабах - это Азербайджан!").

Напомним, что уже несколько месяцев во многих крупных городах США над центральными дорогами и мостами висят плакаты “Карабах - это Азербайджан!".

Вусаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞimali Karolinanın əsas yol qovşağına "Qarabağ Azərbaycandır!" bilbordu yerləşdirilib

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