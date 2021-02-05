На дороге в агдамское село Баш Гарвенд обезврежено 10 противотанковых мин

Работы по очищению от мин освобожденных территорий продолжаются

В освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах Азербайджана продолжаются работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Карабахское бюро Report, в ходе работ, проводимых сотрудниками Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана, на автомобильной дороге, ведущей к освобожденному от оккупации агдамскому селу Баш Гарвенд было обнаружено 10 неразорвавшихся противотанковых мин.

Очистка дорог и сельскохозяйственных угодий выполняется в ускоренном темпе. В ходе поисковых мероприятий каждый день обнаруживаются взрывные устройства и боеприпасы.

Работы по очищению от мин освобожденных территорий продолжаются.