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На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда одного автомобиля РМК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда одного автомобиля РМК Сегодня на дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда одного автомобиля российского миротворческого
Карабах
17 января 2023 г. 08:58
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда одного автомобиля РМК

Сегодня на дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда одного автомобиля российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

За минувшие сутки по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно продолжили движение в общей сложности 32 автомобиля, принадлежащих российским миротворцам.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndidən Laçına daha 1 avtomobili maneəsiz hərəkət edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAnother car of Russian peacekeepers moves freely through Khankandi-Lachin road

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