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Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 11 автомобилей миротворцев

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 11 автомобилей миротворцев Сегодня на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда одной легковой машины и восьми грузовых автомобилей "КамАЗ".
Карабах
15 января 2023 г. 11:21
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 11 автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного передвижения еще два автомобиля обеспечения и снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Отметим, что сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 11 автомобилей российских миротворцев.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 35 дней.

10:28

Сегодня на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда одной легковой машины и восьми грузовых автомобилей "КамАЗ".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, в очередной раз обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 35-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 11 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB

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