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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственного проехали два автомобиля миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственного проехали два автомобиля миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российского миротворческого контингента.
Карабах
13 февраля 2023 г. 09:49
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственного проехали два автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще одного автомобиля российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.
Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по Ханкенди-Лачын беспрепятственного проехали два автомобиля российских миротворцев.

09:38

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российского миротворческого контингента.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 64-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobillərinin keçidinə şərait yaradılıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоVehicle of Russian peacekeepers passes freely on Khankandi-Lachin road

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