Муниципалитет Италии принял осуждающий Ходжалинский геноцид документ

Муниципалитет Ливери итальянского города Неаполь принял документ, осуждающий Ходжалинский геноцид и демонстрирующий солидарность с азербайджанским народом.

Муниципалитет Ливери итальянского города Неаполь принял документ, осуждающий Ходжалинский геноцид и демонстрирующий солидарность с азербайджанским народом.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Италии, в преамбуле документа содержится напоминание о принятии в ноябре 2020 года муниципалитетом Ливери обращения к правительству Италии о немедленном исполнении соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН и осуждения агрессивной и оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана под названием “Резолюции Совета безопасности ООН №822, 853, 874 и 884 в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом должны быть немедленно исполнены”.

В документе выражена солидарность с азербайджанским народом в связи с Ходжалинским геноцидом, совершенным 25-26 февраля 1992 года.

В конце документа содержится призыв к признанию соответствующими официальными структурами Италии Ходжалинского геноцида, являющегося преступлением против человечности.