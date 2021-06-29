ANAMA: Мины продолжают отнимать жизни

"Хотя война закончилась, зарытые в землю мины продолжают отнимать жизни".

"Хотя война закончилась, зарытые в землю скрытые враги - мины продолжают отнимать жизни".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по просветительской работе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Рамиль Азизов, выступая на мероприятии, организованном Международным комитетом Красного Креста.

По его словам, сегодня международные организации и структуры гражданского общества объединились вокруг единой платформы "Мир без мин в 2025 году".

Состоялся обмен мнениями о различных реабилитационных программах, направленных на удовлетворение потребностей пострадавших от разрыва мин, обеспечение их рабочими местами, лечение внутри страны и за рубежом, а также членов семей погибших в результате разрыва мин.