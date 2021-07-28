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Минобороны: Напряженность на Кельбаджарском направлении продолжается

Минобороны: Напряженность на Кельбаджарском направлении продолжается Продолжаются ответные меры, предпринятые Азербайджанской армией в целях предотвращения провокации, начатой вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджарского района в ночь на 28 июля.
Карабах
28 июля 2021 г. 10:09
Минобороны: Напряженность на Кельбаджарском направлении продолжается
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Ответные меры Азербайджанской Армии, принятые в целях пресечения провокации, начатой вооруженными силами Армении в Кельбаджарском районе в ночь на 28 июля, продолжаются.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Нашими подразделениями предприняты необходимые шаги по нейтрализации огневых точек противника.
Сообщения о, якобы, нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении являются ложью, распространяемой исключительно с целью дезинформации. Военно-политическое руководство Армении, верное своим традициям, продолжает распространять недостоверную информацию, чтобы ввести в заблуждение армянскую общественность и международное сообщество.
"Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от авантюристских действий, провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры по делимитации государственной границы.
Вновь заявляем, что ответственность за эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.
В настоящее время оперативная обстановка в указанном направлении находится под контролем наших подразделений.
Для обеспечения неприкосновенности границ Азербайджанской Республики все провокации Армении будут и впредь решительно пресекаться" - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijani MoD: Tensions continue in direction of Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Kəlbəcər istiqamətində gərginlik davam edir"

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