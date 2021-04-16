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Министр: Отказ Армении передать карты минных полей угрожает реализации трехстороннего заявления

Министр: Отказ Армении передать карты минных полей угрожает реализации трехстороннего заявления "К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с деструктивным отношением Армении"
Карабах
16 апреля 2021 г. 18:00
Министр: Отказ Армении передать карты минных полей угрожает реализации трехстороннего заявления
Джейхун Байрамов

"К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с деструктивным отношением Армении. Это включает акты дестабилизации и заявления, которые подрывают возникающие перспективы мира и безопасности в регионе".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова касательно постконфликтных реалий в регионе, опубликованной в TRT Deutsch.

"Осуществлению трехстороннего заявления [от 10 ноября 2020 года] угрожает, среди прочего, отправка диверсионных групп на территорию Азербайджана после подписания первого трехстороннего заявления и совершение террористических актов против Азербайджана с последующим требованием освободить эти группы как "военнопленных", а также игнорирование требования Азербайджана передать карты минных полей. Эта позиция также серьезно ставит под сомнение искренность Армении в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ",- отметил министр.

Глава МИД при этом подчеркнул, что азербайджанская сторона твердо убеждена в том, что международное сообщество во главе с ООН призвано сыграть важную роль в реализации трехсторонних договоренностей, направленных на восстановление добрососедских отношений в регионе.

"Мирное, процветающее и стабильное будущее может быть достигнуто только на основе совместной решимости, уважения суверенитета и территориальной целостности государств и полного соблюдения международных обязательств в отношении нерушимости международно признанных границ. Чем раньше Армения это поймет, тем скорее страна выиграет от прочного мира и развития в регионе", - говорится в статье.

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