Глава МИД Азербайджана: Мы вступили в новую постконфликтную фазу

"Соглашение от 10 ноября 2020 года создает новую реальность в регионе и новые рамки для сотрудничества"

"Азербайджан посвятил себя переговорному процессу на протяжении почти тридцати лет, надеясь, что Армения осознает реалии и освободит международно признанные территории Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права и решениями международных организаций. Азербайджан приложил усилия, чтобы избежать эскалации конфликта и сделать так, чтобы голос правды был услышан в международном сообществе".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова касательно постконфликтных реалий в регионе, опубликованной в TRT Deutsch .

"10 ноября 2020 года открылась новая глава в истории Азербайджана, Армении и всего Кавказского региона. Трехстороннее заявление, подписанное главами государств Азербайджана, Армении и России, положило конец почти тридцатилетнему вооруженному конфликту между Арменией и Азербайджаном. Реализация этого заявления привела к прекращению всех боевых действий и возвращению оккупированных районов Азербайджану. Заявление включает важное положение, касающееся возвращения вынужденных переселенцев в свои дома под контролем Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН)", - отмечается в статье главы МИД.

В статье также говорится, что это соглашение создает новую реальность в регионе и новые рамки для сотрудничества.

"Особое внимание следует уделить вкладам Российской Федерации и Турецкой Республики в выполнение этого соглашения. Эти соседние государства играют важную роль в качестве гарантов вышеупомянутого соглашения, выполнение которого обеспечит давно назревший мир и стабильность в регионе Южного Кавказа.

Азербайджан полон решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения, которые находятся в районах, затронутых конфликтом, в свое политическое, социальное и экономическое пространство и гарантировать всем гражданам Азербайджана одинаковые права и свободы независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Конституция Азербайджанской Республики обеспечивает для этого прочную правовую основу.

Мы вступили в новую постконфликтную фазу, фазу реконструкции и восстановления, фазу восстановления мирного сосуществования. Это открывает новые возможности для развития и сотрудничества", - говорится в статье Д. Байрамова.