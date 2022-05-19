Министр: Конфликт остался в прошлом, Азербайджан настроен на установление мира

У каждого народа есть место, оставившее особый отпечаток в душе, и для Азербайджана - это Шуша.

У каждого народа есть место, оставившее особый отпечаток в душе, и для Азербайджана - это Шуша.

Как передает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Кяримов заявил в Шуше на открытии международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.

Он напомнил, что в этом городе были рождены множество великих представителей культуры Азербайджана. Шуша знаменита исполнителями мугама.

По словам министра, 30-летняя оккупация Арменией территорий Азербайджана, в том числе и города Шуша, привела к масштабным разрушениям в том числе памятников культурного наследия.

"Но сегодня конфликт в прошлом, Азербайджан настроен на установление мира и добрососедства", - добавил А. Керимов.

Министр напомнил, что Шуша также избрана культурной столицей тюркского мира на 2023 год, и в следующем году состоится празднование этого события.

Он также добавил, что очень многие организации присоединились к Бакинскому процессу, который активно содействует развитию мира и культуры.