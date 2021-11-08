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МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению

МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению С завершением конфликта в регионе Южного Кавказа возникли новые реалии, и всем следует принять эти реалии.
Карабах
8 ноября 2021 г. 08:16
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
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С завершением конфликта в регионе Южного Кавказа возникли новые реалии, и всем следует принять эти реалии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по случаю Дня Победы.

«Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и выдвижением незаконных и необоснованных территориальных претензий к соседям. Международное сообщество должно сыграть позитивную роль в этом ключе и призвать Армению осознать, что альтернативы миру не существует. Следует положить конец попыткам прямо или косвенно поддержать реваншизм в Армении и вооружить её» - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Baku urges to end attempts to arm Armenian revanchism
Версия на азербайджанском языке XİN: “Ermənistanın silahlandırılması cəhdlərinə son qoyulmalıdır”

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