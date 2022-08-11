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МИД РФ о роли миротворцев на территориях временной дислокации в Азербайджане

МИД РФ о роли миротворцев на территориях временной дислокации в Азербайджане Ситуация в регионе [Карабаха] остается в центре внимания Москвы, на фоне последнего обострения МИД призвал обе стороны к сдержанности и соблюдению трехсторонних заявлений.
Карабах
11 августа 2022 г. 13:41
МИД РФ о роли миротворцев на территориях временной дислокации в Азербайджане

Ситуация в регионе [Карабаха] остается в центре внимания Москвы, на фоне последнего обострения МИД РФ призвал обе стороны к сдержанности и соблюдению трехсторонних заявлений.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на еженедельном брифинге.

По его словам, российские миротворцы, временно размещенные на территории Азербайджана, работают над стабилизацией ситуации, их роль отмечали в Ереване и Баку. "Все вопросы, в том числе вокруг Лачынского коридора, должны решаться в соответствии с заявлениями лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 февраля 2021 года", - заявил Нечаев.

Нечаев напомнил, что российская сторона находится в постоянном контакте со сторонами, как на высшем уровне, так и по линии Минобороны и МИД РФ и других российских ведомств, что способствует нахождению решения, которое устроит все стороны.

Но деталей раскрывать не стал. "Все вышеобозначенные вопросы являются предметом консультаций в целях нахождения решения. С учетом чувствительности проблематики разглашать детали обсуждаемых договоренностей не будем",- заявил дипломат, добавив, что считает неоправданной "отдельную критику в адрес миротворцев".

Как ранее сообщалось, премьер-министр Никол Пашинян подверг критике деятельность российских миротворцев в регионе, заявив, что она "вызывает вопросы". В ответ глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что предложений от армянской стороны по деятельности миротворцев нет поступало.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Nikol Paşinyana cavab verib

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