МИД Азербайджана предупредил Армению

После подписания 10 ноября 2020 года соглашения между Азербайджаном и Арменией, подразумевающего прекращение любой военной деятельности, встречаются случаи отправки личного состава ВС Армении на признанные на международном уровне территории Азербайджанско

После подписания 10 ноября 2020 года соглашения между Азербайджаном и Арменией, подразумевающего прекращение любой военной деятельности, встречаются случаи отправки личного состава ВС Армении на признанные на международном уровне территории Азербайджанской Республики для прохождения военной службы в нарушение норм и принципов международного права и основных международных принципов прав человека.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

По данным действующих в Армении международных медиа агентств, личный состав ВС Армении обманом или силой привлекают к боевой деятельности на территории Нагорно-карабахского региона Азербайджана, что вызывает протесты как военнослужащих, так и членов их семей. В информации отмечается, что родители военнослужащих открыто протестуют против отправки своих детей на территорию Азербайджана для прохождения военной службы, что армянских военнослужащих тайно переправляют через "Лачинский коридор" и насильно размещают на территории Азербайджанской Республики, подвергая их жизни риску, также данные военнослужащие подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению.

Азербайджанская сторона требует от Армении положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана и призывает международное сообщество принять необходимые меры для прекращения подобных провокационных действий со стороны Армении.