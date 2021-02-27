О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Азербайджана предупредил Армению

МИД Азербайджана предупредил Армению После подписания 10 ноября 2020 года соглашения между Азербайджаном и Арменией, подразумевающего прекращение любой военной деятельности, встречаются случаи отправки личного состава ВС Армении на признанные на международном уровне территории Азербайджанско
Карабах
27 февраля 2021 г. 19:05
МИД Азербайджана предупредил Армению

После подписания 10 ноября 2020 года соглашения между Азербайджаном и Арменией, подразумевающего прекращение любой военной деятельности, встречаются случаи отправки личного состава ВС Армении на признанные на международном уровне территории Азербайджанской Республики для прохождения военной службы в нарушение норм и принципов международного права и основных международных принципов прав человека.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

По данным действующих в Армении международных медиа агентств, личный состав ВС Армении обманом или силой привлекают к боевой деятельности на территории Нагорно-карабахского региона Азербайджана, что вызывает протесты как военнослужащих, так и членов их семей. В информации отмечается, что родители военнослужащих открыто протестуют против отправки своих детей на территорию Азербайджана для прохождения военной службы, что армянских военнослужащих тайно переправляют через "Лачинский коридор" и насильно размещают на территории Азербайджанской Республики, подвергая их жизни риску, также данные военнослужащие подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению.

Азербайджанская сторона требует от Армении положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана и призывает международное сообщество принять необходимые меры для прекращения подобных провокационных действий со стороны Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistana hərbçilərini Qarabağda yerləşdirməsi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi