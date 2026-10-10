Международные путешественники посетили Зангилан

Группа международных путешественников, представляющих всемирно известный клуб "Most Traveled People" (MTP), посетила Зангиланский район Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, путешественники побывали на участке Зангезурского коридора.

В ходе визита делегация была проинформирована о реализуемом Азербайджаном инфраструктурном проекте, призванном обеспечить прямое сухопутное сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой.

Отметим, что сегодня проходит третий день визита международной группы путешественников в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили.

В состав делегации вошли около 40 человек из 13 стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию, Великобританию и другие государства.

Это уже 17-я групповая поездка ведущих международных клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур за период с 2021 года.

Подобные визиты позволяют иностранным путешественникам непосредственно ознакомиться с масштабными строительными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.