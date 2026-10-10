Международные путешественники посетили Зангилан
- 10 октября, 2026
- 09:32
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Группа международных путешественников, представляющих всемирно известный клуб "Most Traveled People" (MTP), посетила Зангиланский район Азербайджана.
Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, путешественники побывали на участке Зангезурского коридора.
В ходе визита делегация была проинформирована о реализуемом Азербайджаном инфраструктурном проекте, призванном обеспечить прямое сухопутное сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой.
Отметим, что сегодня проходит третий день визита международной группы путешественников в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили.
В состав делегации вошли около 40 человек из 13 стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию, Великобританию и другие государства.
Это уже 17-я групповая поездка ведущих международных клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур за период с 2021 года.
Подобные визиты позволяют иностранным путешественникам непосредственно ознакомиться с масштабными строительными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.