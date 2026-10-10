İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər

    Qarabağ
    • 10 oktyabr, 2026
    • 09:38
    Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər

    Dünyaca məşhur "Most Traveled People" klubunu təmsil edən beynəlxalq səyyahlar qrupu Azərbaycanın Zəngilan rayonuna səfər edib.

    "Report"un Qarabağa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, səyyahlar Zəngəzur dəhlizinin ərazisində olublar.

    Səfər zamanı nümayəndə heyətinə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birbaşa quru əlaqəsini təmin etmək məqsədi daşıyan və Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən infrastruktur layihəsi barədə məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, bu gün "Most Traveled People" klubunun təsisçisi Çarlz Vilinin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq səyyahlar qrupunun Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfərinin üçüncü günüdür.

    Nümayəndə heyətinin tərkibində ABŞ, Kanada, Fransa, Almaniya, İsveçrə, Böyük Britaniya və digər dövlətlər də daxil olmaqla, 13 ölkədən 40-a yaxın şəxs var.

    Bu, 2021-2026-cı illər ərzində aparıcı beynəlxalq səyyahlar klublarının Qarabağa və Şərqi Zəngəzura artıq 17-ci qrup səfəridir.

    Bu cür səfərlər xarici səyyahlara Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən genişmiqyaslı tikinti və bərpa işləri ilə bilavasitə tanış olmaq imkanı verir.

    Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər
    Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər
    Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər
    Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər
    Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər

    Beynəlxalq Səyyahlar Qarabağ Zəngəzur
    Foto
    Международные путешественники посетили Зангилан
    Foto
    International travelers visit Azerbaijan's Zangilan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    11:36

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar

    Xarici siyasət
    11:35
    Foto

    Bakıda Azərbaycan Pençak Silat İcmasının açılışı olub

    Xarici siyasət
    11:33

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    11:33
    Video

    44 günlük müharibənin iştirakçısı: Döyüşdə qazandığımız dostluğu heç vaxt unuda bilmərik - MÜSAHİBƏ

    Daxili siyasət
    11:32

    Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

    Xarici siyasət
    11:26
    Foto
    Video

    FHN Masazırda 5 avtomobilin yanması ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:23

    "Real"ın müdafiəçisi Ferlan Mendi 5 aydan sonra məşqlərə başlayıb

    Futbol
    11:14

    "Level Leasing"in keçmiş səhmdarı valyuta mübadiləsi biznesinə qoşulub

    Maliyyə
    11:06

    Filippinli səyyah: İnfrastrukturun inkişafı Qarabağa daha çox xarici turist cəlb edəcək

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti