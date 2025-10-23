Международные путешественники прибыли в Шушу

Группа международных путешественников из восьми стран прибыла в Шушу.

Как передает корреспондент Report, находящийся в Шуше, путешественники ознакомятся с историей города и культурными достопримечательностями.

Они также смогут воочию лицезреть процесс восстановления города после освобождения от армянской оккупации.

Напомним, группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начали двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.