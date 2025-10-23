İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblər

    Qarabağ
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:05
    Səkkiz ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblər.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbirinin verdiyi məlumata görə, səyyahlar şəhərin tarixi və görməli yerləri ilə tanış olacaqlar.

    Onlar, həmçinin erməni işğalından azad olunmasından sonra şəhərdə aparılan bərpa prosesini görə biləcəklər.

    Xatırladaq ki, "Extreme Travelers International Congress" (ETIC) klubunun səkkiz ölkədən - ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Avstriya, İsveç, İrlandiya və Portuqaliyadan olan səyyahları 2 günlük avtomobil yolu ilə Ağdam-Xankəndi-Laçın-Şuşa-Füzuli xətti üzrə səyahətə başlayıblar.

