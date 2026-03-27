Международные путешественники посетили Зангилан
Карабах
- 27 марта, 2026
- 12:23
Группа международных путешественников из 37 стран прибыла в Зангилан.
Как сообщает корреспондент Report, путешественники побывали на участке Зангезурского коридора.
В ходе визита делегация была проинформирована о реализуемом Азербайджаном инфраструктурном проекте, призванном обеспечить сухопутное сообщение с Нахчываном.
Последние новости
12:39
Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в MLSФутбол
12:37
Кувейтский порт "Мубарак аль-Кабир" подвергся атаке БПЛА и ракетДругие страны
12:35
Фото
Россия отправила очередную партию гумпомощи Ирану через Азербайджан — ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
12:23
Международные путешественники посетили ЗангиланКарабах
12:23
Бочорошвили: Грузия готова возобновить стратегическое партнерство с СШАВ регионе
12:08
По итогам заседания ЕАЭС подписаны 12 документовВ регионе
12:07
Григорян: Ереван считает транзит через Азербайджан ключом к росту торговлиВ регионе
12:03
Фото
Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнованияВнешняя политика
12:02