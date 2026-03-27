Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər
Qarabağ
- 27 mart, 2026
- 12:25
37 ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar qrupu Zəngilana gəlib.
"Report"un müxbirinin məlumatına görə, səyyahlar Zəngəzur dəhlizi sahəsinə baş çəkiblər.
Səfər zamanı nümayəndə heyətinə Azərbaycanın Naxçıvanla quru yol əlaqəsini təmin etmək məqsədilə həyata keçirdiyi infrastruktur layihəsi barədə məlumat verilib.
Son xəbərlər
