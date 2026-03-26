    Карабах
    • 26 марта, 2026
    • 14:33
    Международные путешественники посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида

    Международные путешественники под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса посетили Ходжалы.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в рамках поездки туристы посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида.

    Гости были проинформированы о Ходжалинском геноциде и мемориале.

    Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.

    Гарри Митсидис Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида Клуб путешественников NomadMania
    Beynəlxalq səyyahlar Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublar
