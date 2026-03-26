Международные путешественники посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида

Международные путешественники под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса посетили Ходжалы.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в рамках поездки туристы посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида.

Гости были проинформированы о Ходжалинском геноциде и мемориале.

Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.