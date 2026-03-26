    Beynəlxalq səyyahlar Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublar

    26 mart, 2026
    14:18
    Beynəlxalq səyyahlar Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublar

    "NomadMania" klubunun təsisçisi və rəhbəri, yunanəsilli Böyük Britaniya vətəndaşı Harri Mitsidisin başçılığı ilə dünya miqyaslı beynəlxalq səyyahlar Xocalıya səfər ediblər.

    "Report"un işğaldan azad edilmiş ərazilərə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, onlar rayona səfər çərçivəsində Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublar.

    Qonaqlar Xocalı soyqırımı və memorial barədə məlumatlandırılıb.

    Qeyd edək ki, bu gün "NomadMania" klubunun təsisçisi və rəhbəri, yunanəsilli Böyük Britaniya vətəndaşı Harri Mitsidisin rəhbərliyi ilə beynəlxalq səyyahların Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Nümayəndə heyətinin tərkibinə 37 ölkədən 79 səyyah daxildir. Bu, indiyədək Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər edən ən çoxsaylı beynəlxalq səyyah qrupudur.

    Beynəlxalq səyyahlar Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublar
    Международные путешественники посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида

