Международные путешественники посетили Лачын

Группа международных путешественников из восьми стран посетила Лачын.

Как передает Report, гости полюбовались живописными пейзажами Карабаха, а также смогли ознакомиться с результатами восстановительных работ в городе.

Напомним, участники клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) сегодня начали двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачын-Шуша-Физули.