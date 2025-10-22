Международные путешественники посетили Лачын
Карабах
- 22 октября, 2025
- 17:03
Группа международных путешественников из восьми стран посетила Лачын.
Как передает Report, гости полюбовались живописными пейзажами Карабаха, а также смогли ознакомиться с результатами восстановительных работ в городе.
Напомним, участники клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) сегодня начали двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачын-Шуша-Физули.
