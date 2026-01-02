В западном регионе Азербайджана из-за непогоды затруднено движение на дорогах
Внутренняя политика
- 02 января, 2026
- 13:08
В Дашкесанском, Гедабейском, Шамкирском, Товузском и Гёйгельском районах Азербайджана из-за снегопада и гололеда на автомагистралях затруднено движение транспорта.
В ответ на запрос западного бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД заявили, что в целях обеспечения безопасности сотрудники дорожной полиции работают в усиленном режиме.
Отметим, что в западных регионах страны выпал снег.
