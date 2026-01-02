İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 02 yanvar, 2026
    • 11:32
    Havaya görə qərb bölgəsində avtomobil yollarında hərəkət çətinləşib

    Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz və Göygöl rayonlarının avtomobil yollarında qismən çətinliklər yaranıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qarın yağması və bəzi yolların buz bağlaması səbəbindən nəqliyyat vasitələrin hərəkətində qismən çətinliklər olub.

    Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan "Report"un Qərb bürosunun sorğusuna cavabında bildirilib ki, avtomobil yollarında təhlükəsizliyin qarşısını almaq məqsədilə Dövlət Yol Polisi əməkdaşları da gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar.

    Qeyd edək ki, bölgədə qarlı hava şəraiti müşahidə olunur. Elektrik və qazın verilişində problem yoxdur.

