ГУГДП: Снег и гололед осложняют движение на дорогах Азербайджана

Снежная и морозная погода, наблюдаемая в ряде регионов Азербайджана, значительно осложняет движение по автомагистралям.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В ведомстве отметили, что скользкое дорожное покрытие, ограниченная видимость и резкие изменения погоды повышают риск дорожно-транспортных происшествий. По данным полиции, одной из основных причин аварий в снежную погоду является использование изношенных или не соответствующих сезону шин.

Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок и маршрутов через горные районы, проверить техническое состояние автомобилей, использовать зимние шины на своих автомобилях. Также подчеркивается необходимость выбирать скорость с учетом погодных условий, соблюдать дистанцию и не садиться за руль в уставшем состоянии.