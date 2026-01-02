Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ГУГДП: Снег и гололед осложняют движение на дорогах Азербайджана

    Снежная и морозная погода, наблюдаемая в ряде регионов Азербайджана, значительно осложняет движение по автомагистралям.

    Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП).

    В ведомстве отметили, что скользкое дорожное покрытие, ограниченная видимость и резкие изменения погоды повышают риск дорожно-транспортных происшествий. По данным полиции, одной из основных причин аварий в снежную погоду является использование изношенных или не соответствующих сезону шин.

    Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок и маршрутов через горные районы, проверить техническое состояние автомобилей, использовать зимние шины на своих автомобилях. Также подчеркивается необходимость выбирать скорость с учетом погодных условий, соблюдать дистанцию и не садиться за руль в уставшем состоянии.

    BDYPİ: Müşahidə olunan qarlı və şaxtalı hava avtomobil yollarında hərəkəti çətinləşdirir

