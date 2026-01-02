В Украине в Defence City наладят производство боевых дронов

Первым резидентом Defence City в Украине стал производитель боевых дронов "Вампир", "Шрайк" и перехватчиков иранских БПЛА "Шахед".

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министра обороны страны Дениса Шмыгаля.

"Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании. Это одно из крупнейших технологических производств дронов <...> Все они показали высокую эффективность на поле боя", - отметил Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что Defence City - это системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Шмыгаль отметил, что резиденты платформы получают реальные инструменты для развития производства, такие как освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие; освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов; упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственную поддержку релокации и повышение защищенности производственных мощностей в случае необходимости.